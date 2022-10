Prezidentka ratifikovala zmluvu o pridružení Slovenska do ESA

Bratislava 12. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu ratifikovala parlamentom schválenú zmluvu o pridružení Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Európska vesmírna agentúra je spolu so známou americkou NASA veľkým hráčom, kde sa budú môcť realizovať so svojimi projektmi a produktmi naši výskumníci a podnikatelia," vysvetlila prezidentka. Vo vesmíre vidí budúci potenciál. Využívanie vesmíru sa podľa nej demokratizuje a stáva sa dostupnejším aj menším štátom.



Ako poznamenala, vesmírny priemysel Slovenska je malý, ale sľubný. "Už teraz sa v ňom ukazuje viacero konkurencieschopných startupov a firiem, ktoré sa venujú vývoju komponentov družíc, navigácií a diaľkovému prieskumu zeme," poukázala.



Európska vesmírna agentúra vznikla v roku 1975. Zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú okrem iného Rakúsko či Česká republika. Slovensko s agentúrou spolupracuje od roku 2010.