Prezidentka rešpektuje prelomenie veta, obráti sa na Ústavný súd SR

Bratislava 22. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová rešpektuje prelomenie jej veta poslancami v prípade protiinflačnej pomoci. Obráti sa však na Ústavný súd SR so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu prijatého balíčka zákonov. Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Skrátené legislatívne konanie bolo v tomto prípade podľa prezidentky použité v rozpore s ústavou, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie. Vo vetovaných častiach tak nebol daný ani jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie, poukázala.



"Vzhľadom na povahu a významný finančný objem balíčka – 1,2 miliardy eur – bolo o to viac namieste vykonať legislatívny proces tak, aby boli dodržané všetky ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti," povedala Čaputová.



Schválenie zákona ako celku podporilo 77 zo 142 prítomných poslancov. Za boli všetci poslanci OĽANO, zdržal sa len Juraj Krúpa. Zákon podporilo aj hnutie Sme rodina. Prelomenie veta podporili i nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a poslanci pôsobiaci v ĽSNS. Za boli aj poslanci, ktorí v tomto volebnom období odišli z klubu OĽANO, a to Romana Tabák, Ján Mičovský a Ján Krošlák.



Klub SaS bol proti. Poslanci Smeru-SD sa zdržali alebo boli proti. Poslanci pôsobiaci v strane Za ľudí sa pri hlasovaní zdržali. Rovnako sa zdržali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.