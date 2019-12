Prezidentka: Rok 2019 bol o odhaleniach, budúci bude o príležitostiach

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas rozhovoru pre TASR. Bratislava, 29. decembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. decembra (TASR) – Slovensko by malo využiť príležitosti, ktoré priniesli odhalenia v roku 2019, a pre zachovanie dôvery verejnosti v inštitúcie vyšetriť všetky kauzy. V rozhovore pre TASR to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Za kľúčový bod ďalšieho vývoja považuje februárové parlamentné voľby. Úradnícku vládu a predčasné voľby vníma ako jednu z možností, ktorá môže v budúcom roku nastať. Politikom hlava štátu pripomína zodpovednosť za každé vyrieknuté slovo.Za podstatnú označuje aj budúcoročnú voľbu nového generálneho prokurátora, sporného kandidáta by odmietla vymenovať.Nevymenovala by som osobu, ktorá by bola sporná z odborných alebo osobnostných predpokladov.Budem postupovať tak ako doposiaľ, hoci naša právna úprava nijako nevylučuje, aby prezident mohol byť aj členom politickej strany. Považujem za správne v pozícii prezidentky byť nadstraníckou. Nepodieľam sa na politike hnutia PS. Netajím sa, že sú tam ľudia, ktorých osobne poznám, dôverujem im a ich hodnoty sú mi blízke. Je to bežný občiansky postoj a v tomto sa vo mne žiadny prerod neudial. Z pozície prezidentky, pokiaľ ide o vyhlásenia a kroky, je však pre mňa PS len jedna z politických strán, ktorá sa uchádza o víťazstvo vo voľbách.Tak ako všetci ľudia, ktorí veria vo férovosť a spravodlivosť, dôverujem tomu, že spravodlivosť bude naplnená. Je to dôležité aj z hľadiska dôvery verejnosti v právny štát a inštitúcie. Mám pocit, že dosah na spoločnosť má už samotné vyšetrovanie, možno ešte väčší ako verdikt. Samozrejme, tam ide o konkrétne osoby, ktoré v prípade preukázania viny a uloženia trestu budú na veľmi dlhé obdobie vo výkone trestu. Samotné vyšetrovanie je však to, čo má reálny dosah na spoločnosť, a aj stále odhaľované a zverejňované informácie, ktoré súvisia so zadržanými dôkazmi.