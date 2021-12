Prezidentka: Rok 2021 bol rokom bolesti, snáď prichádza lepšie obdobie

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová v Bratislave 16. marca 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 19. decembra (TASR) - Rok 2021 bol rokom bolesti, napätia, prehĺbenia vnútorných svetov a snáď rok, po ktorom bude nasledovať lepšia situácia. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že Slovensko potrebuje silnejšie líderstvo v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. Povinné očkovanie proti ochoreniu vníma ako krajné riešenie, ktorému sa však podľa nej zrejme SR nevyhne.uviedla hlava štátu.Víta akékoľvek efektívne opatrenie v boji proti pandémii, ku ktorému sa však najprv vyjadria odborníci. "," uviedla Čaputová s tým, že je problém, ak sa z odborných názorov stanú politické témy. To, že politici spochybňujú odborníkov, niektorí členovia vlády kritizujú opatrenia prijaté vládnym kabinetom či niektorí ministri prídu s nápadom a iných tlačia k múru, je oslabením boja s pandémiou a do riadenia vnáša chaos. "" povedala Čaputová. Krajine podľa nej neprospieva, pokiaľ z vládnej koalície vzíde nápad, ktorý v nej nie je dohodnutý. Ako tvrdí, často chýba jednotné stanovisko koalície.O predčasných voľbách je podľa jej slov možné sa baviť, ak súčasná koalícia nebude schopná vládnuť. Vláda podľa nej má evidentné problémy a ani sa tým netají." poznamenala prezidentka s tým, že nie je za úradnícku vládu.Čaputová zároveň vyhlásila, že v prípade politiky nepatrí nikomu, ani koalícii a ani opozícii. "deklarovala. Podľa nej treba posilniť dôveru v inštitúcie. Vyjadrila sa aj ku generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, polemikou podľa nej je jeho nie vždy vhodná komunikácia či používanie paragrafu 363 Trestného poriadku.Spôsob, ako boli políciou zadržaní zdravotní záchranári i poslanec Národnej rady SR a líder Smeru-SD Robert Fico, má byť podľa prezidentky odbornou a nie politickou témou a postup polície má preveriť prokuratúra. V oboch prípadoch chápe kontext zákazu zhromaždení počas núdzového stavu, mrzí ju však, že záchranári boli "" až k takémuto riešeniu, keďže neboli vypočutí, čo sa týka ich platov. Prezidentka volá po tom, aby zdravotníci zarábali viac. "," uviedla.Pozornosť podľa nej musí vždy vzbudzovať aj zadržanie jedného z lídrov opozície. Myslí si však, že Fico má v parlamente i na tlačových konferenciách dostatočný priestor prezentovať svoje názory, kým záchranári takýto priestor nemajú.Jej možná opätovná kandidatúra nie je podľa nej nateraz témou. Vyjadriť sa k nej však chce skôr, ako to v minulosti urobil prezident Andrej Kiska.