Prezidentka: Rómsky holokaust a jeho hrôzy nemôžu ostať zabudnuté

Bratislava 2. augusta (TASR) - Rómsky holokaust a jeho nepredstaviteľné hrôzy, ktoré sa vryli do osudov a pamätí konkrétnych ľudí, rodín a komunít, nemôžu zostať zabudnuté. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu. Dodala, že je povinnosťou autorít rázne odmietnuť prejavy nenávisti smerujúce voči akejkoľvek skupine.



Prezidentka pripomenula, že je našou povinnosťou hrôzy holokaustu poznať a pripomínať si ich. "Súdržnú a tolerantnú spoločnosť vybudujeme, len ak dobre porozumieme tomu, aké jednoduché a nesmierne nebezpečné je kvôli odlišnosti zbaviť menšinu jej ľudského rozmeru a zneužiť predsudky na ospravedlnenie verbálneho a fyzického násilia či v najextrémnejšej podobe aj genocídy," uviedla na sociálnej sieti.



"Práve dnes, keď si pripomíname tragédie rómskeho holokaustu, je povinnosťou verejných autorít rázne odmietnuť prejavy nenávisti smerujúce voči akejkoľvek skupine, či už z dôvodu rasy, etnicity, náboženstva alebo sexuálnej orientácie. A postaviť sa za všetkých, ktorí aj dnes takéto prejavy nenávisti zažívajú," skonštatovala hlava štátu.



Spolupráca s Rómami a Rómkami musí byť podľa nej postavená na rovnocennom partnerstve, a tento princíp musí byť cítiť v celej našej spoločnosti. "Všetci spolu žijeme v jednom svete. Savore jekhetane dživas pre jekh luma. Nezabúdajme. Ma bisteras," dodala.



Počas Pamätného dňa rómskeho holokaustu si pripomíname pamiatku približne 500.000 obetí rómskeho holokaustu. V nedeľu 2. augusta uplynulo 76 rokov od masového vyvraždenia posledných 2900 Rómov v plynových komorách Auschwitz-Birkenau.



I. Matovič počas pamätného dňa rómskeho holokaustu pripomína potrebu vzdelania

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) počas Pamätného dňa rómskeho holokaustu pripomína potrebu vzdelania. Poznanie pravdy a histórie je podľa neho základným predpokladom eliminácie extrémizmu. TASR stanovisko premiéra zaslal tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



"O faktoch, že počas 2. svetovej vojny príslušníci SS bez milosti zavraždili v plynových komorách rómske ženy, matky, deti, starých ľudí, sa nepísalo v učebniciach, nehovorilo sa o tom ani na verejnosti. Aby sa viac krvavá história neopakovala, nesmieme zabudnúť, ale musíme si ju pripomínať," uviedol premiér.



Predseda vlády je podľa svojich slov presvedčený, že veľkú rolu v tomto procese by mali zohrávať školy a poznanie pravdy a histórie je základným predpokladom eliminácie extrémizmu. "Extrémizmus u mladých ľudí je často spôsobený nedostatkom informácií, hoaxami a nepravdami, ktoré sa dozvedajú z konšpiračných a dezinformačných internetových článkov," upozornil predseda vlády.



Europoslanec za OĽANO a bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák pripomenul, že neexistuje žiadna dokonalá rasa. "Ľudí nemôžeme deliť na základe toho, do akej etnickej skupiny, respektíve komunity patria," skonštatoval. Slovensko si podľa neho nemôže dovoliť nevyužiť potenciál detí z rómskych osád. "Urýchlene musíme prijať opatrenia, aby aj z nášho vzdelávacieho systému vychádzali deti s uplatnením na pracovnom trhu," doplnil Pollák.



Premiér si obete rómskeho holokaustu uctí na spomienkovom pietnom podujatí a položením venca k Pamätníku obetí rómskeho holokaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, ako aj v Bratislave na slávnostnej svätej omši za obete rómskeho holokaustu v Katedrále sv. Martina a na stretnutí rómskych osobností na Bratislavskom hrade.