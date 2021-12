Prezidentka rozhodla o odložení výkonu trestu troch matiek batoliat

Bratislava 22. decembra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová v rámci procesu posudzovania žiadostí o milosť rozhodla v jednom prípade o povolení odkladu a v dvoch prípadoch o prerušení výkonu trestu odňatia slobody. Odsúdené sú matkami jednoročných batoliat, jedna z nich je matkou viacerých maloletých detí. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



"Nejde o udelenie milosti, respektíve konečné odpustenie trestu, ale o procesný krok, ktorý umožní týmto matkám odklad výkonu trestu. Prezidentka svojím rozhodnutím sleduje predovšetkým najlepší záujem detí, ktoré už tieto vianočné sviatky strávia so svojimi matkami," ozrejmil hovorca.



Prezidentka pri posudzovaní týchto troch individuálnych prípadov zohľadnila aj to, že podmienky výkonu trestu odňatia slobody na Slovensku sú nedostatočné z hľadiska dodržiavania medzinárodných štandardov, sledujúcich najlepší záujem dieťaťa, keďže nemáme žiadne špecializované zariadenie na výkon trestu matiek s deťmi.



"Z rokovania s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou a generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže Róbertom Mudrončekom, ktoré prezidentka iniciovala minulý týždeň, vyplynulo, že takéto zariadenie by mohlo vzniknúť už v budúcom roku," informoval Strižinec.



Podľa prezidentky je potrebné zrealizovať tento plán a posilniť i využívanie alternatívnych trestov, aby sa maximálne zohľadnil záujem detí na vytváraní si citových a rodinných väzieb.