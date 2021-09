Prezidentka: Rozlúčila som sa so Svätým Otcom a aj s tým svojím

Bratislava 15. septembra - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu rozlúčila na bratislavskom letisku s pápežom Františkom. Pri tejto príležitosti sa symbolicky rozlúčila aj so svojím zosnulým otcom. Prezidentka to uviedla na sociálnej sieti.



"Dnes som sa rozlúčila na letisku so Svätým Otcom. V duchu som ale so slzami kývala aj tomu svojmu. V pondelok ešte vnímal, keď som mu povedala, že mu pápež požehnal. Odišiel v pokoji, doma, v starostlivosti rodiny. Ďakujem za všetko, oci. V mene celej rodiny ďakujem za všetku prejavenú sústrasť," napísala Čaputová.







Pápež František v stredu skončil svoju štvordňovú apoštolskú cestu na Slovensku. Tá sa začala v nedeľu (12. 9.). Počas svojho pobytu navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a v stredu aj Šaštín. Popoludní odletela hlava katolíckej cirkvi z bratislavského letiska naspäť do Ríma.



Otec prezidentky Štefan Strapák zomrel vo veku 79 rokov po dlhej a ťažkej chorobe. Prezidentka z tohto dôvodu upravila aj svoj pracovný program na najbližšie dni.