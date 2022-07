Prezidentka sa chce pre koaličný spor stretnúť s premiérom

Bratislava 9. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová je v kontakte s predstaviteľmi vládnej koalície v súvislosti s aktuálnou politickou krízou. Chce sa stretnúť aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), zaujíma sa o to, ako bude zabezpečený riadny chod ústavných orgánov. Termín zatiaľ nešpecifikovala. Prezidentka to uviedla v diskusii so Štefanom Hríbom zo série Café Európa na festivale Pohoda.



"Spôsob fungovania, prijímania opatrení, nereflektovanie na jednotlivé krízy - týmto spôsobom sa ďalej ísť nedá. Vyžaduje si to reštart. Dúfam, že ten bude k prospechu tejto krajiny," skonštatovala.



Je podľa nej ťažké odhadnúť, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Riešenia majú podľa prezidentky v rukách predstavitelia koalície. "Všetci za to platíme vysokú daň. Tento spor akoby nemal stále víťaza, ale iba nás všetkých porazených," dodala.



Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča.



SaS tento týždeň vypovedala koaličnú zmluvu. Novú očakáva do konca augusta, chce ju prepracovať na základe aktuálnej politickej situácie. Žiada tiež odchod Matoviča z vlády. To hnutie odmieta, za Matovičom stojí.



Strana SaS chce svoje požiadavky adresovať premiérovi budúci týždeň. Ak nedôjde k ich naplneniu, podajú jej ministri demisiu.