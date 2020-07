Prezidentka sa chce viac oboznámiť s argumentmi Branislava Gröhlinga

Bratislava 14. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa chce dôkladnejšie oboznámiť aj s argumentáciou ministra školstva Branislava Gröhlinga k jeho diplomovej práci. Pre TASR to uviedol hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.



Zdôvodňuje to tým, že podľa utorkových vyjadrení šéfa rezortu školstva by to znamenalo, že štandardy súvisiace s posudzovaním záverečných prác na fakulte, na ktorej štúdium ukončil, boli v minulosti nastavené veľmi nízko.



Prezidentka pripomína, že so súčasnou vládou sa spájajú oprávnené očakávania verejnosti k uplatňovaniu politickej kultúry aj politickej zodpovednosti. „Pre budovanie dôvery v spravodlivosť a inštitúcie je veľmi dôležité dodržiavanie presne takých istých princípov, ktoré predstavitelia koalície žiadali v minulosti od svojich politických oponentov," dodala.



Šéf rezortu školstva v utorok uviedol, že netvrdí, že jeho práca je hviezdna a super, ale nepovažuje za správne, aby sa tieto práce z minulosti posudzovali podľa aktuálnych podmienok. Zdôraznil, že keď sa po rokoch pozrel na svoju prácu, tak by ju v súčasnosti napísal lepšie. Za svojím titulom si však stojí a odmieta, že by sa k nemu dostal podvodom. Tvrdí, že prácu napísal podľa vtedy platných pravidiel, ktoré povoľovali 50-percentnú zhodu.



K faktu, že jeho prácu odstránili z internetu po 11 rokoch, sa vyjadril, že ju museli odstrániť na základe licenčnej zmluvy. „Práca je zverejnená v knižnici a môžete si ju tam pokojne pozrieť. To, o čom sa včera písalo, bol iba internetový zdroj," vysvetlil Gröhling.



Denník N v pondelok informoval, že minister školstva získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu.



„V čase škandálu Borisa Kollára Paneurópsku vysokú školu požiadal, aby stiahla jeho práce z webu knižnice," uviedol denník. Premiér Igor Matovič reagoval, že by mu bolo ľúto, ak by vláda o Gröhlinga ako o ministra školstva prišla.