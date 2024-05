Prezidentka sa chystá na sklonku svojho mandátu navštíviť Ukrajinu

Bratislava 5. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa chystá na sklonku svojho mandátu navštíviť Ukrajinu. Hlava štátu to avizovala v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



"Je to náš sused, navštevujem všetky susedné krajiny v rámci rozlúčkových návštev," povedala Čaputová. Naznačila, že návšteva by mala obsahovať stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, predsedom ukrajinskej vlády a predsedom parlamentu. "Pôjde o klasický formát návštevy, tak ako to bolo v minulosti," podotkla.