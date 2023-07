Prezidentka sa ešte tento týždeň stretne so Šimkom a zaujme stanovisko

Bratislava 12. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa ešte tento týždeň stretne s ministrom vnútra Ivanom Šimkom v súvislosti s jeho výrokmi a sporom s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Následne zaujme stanovisko. Uviedla to v stredu vo Vilniuse.



"Registrujem to, neteší ma to. Pokiaľ ide o vyjadrenia ministra vnútra, považujem ich za nešťastné, najmä pokiaľ by malo ísť o politickú kontrolu vyšetrovania trestných činov. Tam to považujem za absolútne nepatričné," uviedla hlava štátu s tým, že nič také nevyplýva z Trestného poriadku.



Šimko minulý týždeň na sociálnej sieti hovoril o tom, že polícia patrí pod kontrolu politiky. Vysvetlil to tak, že nerozumie sloganu o rozviazaných rukách polície, podľa neho to neplatí absolútne. Dodal že nikto, ani minister či policajný prezident, nemôže mať úplne rozviazané ruky, keďže sú viazaní ústavou alebo zákonmi.



K výrokom mal výhrady aj policajný prezident Štefan Hamran. Šimko k jeho budúcnosti vo funkcii povedal, že je na ňom, ako sa rozhodne. V prípade jeho odchodu je "pripravený na všetko".