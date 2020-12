Prezidentka sa s premiérom stretne ešte tento týždeň

Bratislava 7. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretne s premiérom SR Igorom Matovičom na jeho žiadosť ešte tento týždeň. Pre TASR to potvrdil hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Predseda vlády v pondelok avizoval, že sa chce tento týždeň stretnúť s prezidentkou a vyjasniť si s ňou ústavné kompetencie a požiadať ju, aby nehovorila verejnosti, že plošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 má byť dobrovoľné.



„Musíme si ujasniť, kto na akej strane stojí. Kto je na strane Mariana Kotlebu, Roberta Fica, Petra Pellegriniho a kto na strane zdravého rozumu," poznamenal Matovič. Tvrdí, že sa pokúsi hlavu štátu presvedčiť, a dúfa, že spoločne ľuďom predstavia plošné testovanie ako menej bolestivú cestu, ako zvládnuť kritickú situáciu v okresoch.



Matovič kritizuje vyjadrenie prezidentky z konca novembra. Čaputová vtedy uviedla, že ak by sa malo na Slovensku realizovať ďalšie kolo celoplošného testovania, považuje za správne, aby bolo dobrovoľné. Premiér považuje plošné testovanie za dobrý a účinný nástroj, ktorý bol úspešný napríklad na Orave. Svojím postojom však hlava štátu podľa Matoviča tento nástroj vláde zobrala.



„Buď Prezidentský palác povie, že sa mýlil, alebo bude stále trvať na tom, že to má byť dobrovoľné, a v tom prípade nastáva lockdown," poznamenal premiér. Ak má na Slovensku nastať lockdown, vyzýva Prezidentský palác, aby to verejnosti ohlásil.



Prezidentka v pondelok v rádiu Expres povedala, že to vníma ako falošnú dilemu, pred ktorú predseda vlády stavia verejnosť, keď hovorí, že buď nastane povinné plošné testovanie alebo lockdown.



„Takto situácia naozaj nestojí," skonštatovala Čaputová s tým, že je v pravidelnom kontakte s vedcami a pre ňu sú dôležité vedecké poznatky.



„Pohľad vedcov je pomerne vyjasnený v tom, čo treba urobiť, a to je zníženie mobility a kontaktov," uviedla. Ak sa pandemická situácia bude zhoršovať, je to podľa hlavy štátu síce nepopulárne opatrenie, ale v istej podobe k zníženiu mobility bude treba pristúpiť.



„Má to byť kombinované s cieleným testovaním v ohniskách nákazy," poznamenala. Antigénové testy sú podľa prezidentky vhodné do ohnísk nákazy, nemocníc či do zariadení sociálnych služieb. Za dobrý krok vlády považuje mobilné odberové jednotky, ako tvrdí, treba ho však spraviť dostupnejším. Vyzýva tiež k poctivému dohľadávaniu kontaktov.



„V prieniku týchto opatrení sa dá nájsť riešenie," uviedla Čaputová s tým, že netreba z niečoho robiť strašiakov a z iného modlu.



Matovič na margo slov prezidentky v relácii na Exprese, aby zvážil odovzdanie manažovania pandémie inému členovi vlády, uviedol, že on nemanažuje koronakrízu, ale kríza manažuje krajinu. „Nie som manažér koronakrízy. Neviem, ako mám odstúpiť z funkcie, ktorú nemám," poznamenal s tým, že sa snaží pomáhať ministrom.



Premiér sa cíti ako z každej jednej strany dohryzený pes. Spomína nenávisť a zaujatosť médií voči vláde a úmyselné faulovanie zo strany koaličného partnera. „Som pre ľudí najhorší pes, ktorý chce ľuďom ubližovať, hoci chcem, aby mali najjemnejšiu cestu, ako prejsť pandémiou," skonštatoval Matovič.