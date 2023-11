Prezidentka sa obrátila na Ústavný súd v súvislosti so zákonom o EIA

Bratislava 10. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti so zákonom o EIA. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Zákon podľa hlavy štátu obmedzuje účasť dotknutej verejnosti na rozhodovacích procesoch, týkajúcich sa životného prostredia.



Tým sa dostáva do rozporu s právom občanov na priaznivé životné prostredie a právom na informácie o stave životného prostredia. Rovnako tiež s medzinárodnoprávnymi záväzkami SR v oblasti životného prostredia a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.



Strižinec priblížil, že napadnutý zákon vypúšťa ustanovenie, ktoré umožňovalo verejnosti podať odvolanie nielen proti rozhodnutiu o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o EIA, ale aj proti záverečnému stanovisku. "Týmto sa vypúšťa jeden zo spôsobov účasti dotknutej verejnosti, a to bez náhrady," upozornil.



Okrem toho bolo odstránené ustanovenie, ktoré dávalo verejnosti, obciam, samosprávnym krajom, orgánom a ďalším osobám možnosť predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Rovnako bez náhrady.