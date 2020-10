Prezidentka sa testuje pravidelne, plošného testovania sa nezúčastní

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) v Bratislave 14. októbra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 27. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pravidelne každý týždeň dáva testovať na ochorenie COVID-19. Aj z tohto dôvodu sa preto nezúčastní celoplošného testovania obyvateľov Slovenska, ktoré bude tento víkend. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii. Plošného testovania antigénovými testami sa zúčastnia predseda koaličnej strany SaS Richard Sulík aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Opozičný Smer-SD sa nechá otestovať PCR testami." povedala hlava štátu. Dôvodom jej pravidelného testovania je aj to, že pri výkone svojej funkcie sa dostáva do kontaktu s rôznymi osobami.Plošného testovania sa zúčastní aj minister hospodárstva Sulík, pre TASR to potvrdil hovorca strany SaS Ondrej Šprlák. Dodal, že SaS považuje celoplošné testovanie za správny krok.Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová sa pôjde dať taktiež otestovať. Minulý piatok (23. 10.) sa tak nechala otestovať v Trstenej na Orave, povedal Michal Dyttert, poverený riaditeľ odboru komunikácie ministerstva informatizácie." uviedol pre TASR hovorca strany Ján Mažgút.Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini sa taktiež pôjde dať otestovať PCR testom, ktorý je spoľahlivý, tvrdí hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. "" poznamenala Medveď Macíková.