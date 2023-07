Prezidentka sa s ministrom vnútra stretne ešte v piatok

Bratislava 14. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa ešte v piatok stretne s ministrom vnútra Ivanom Šimkom v súvislosti s jeho výrokmi a sporom s policajným prezidentom Štefanom Hamranom.



"Dnes máme dohodnuté stretnutie. K tejto téme som v kontakte s premiérom a budúci týždeň sa k tomu vyjadríme viac," povedala v piatok prezidentka novinárom. Dodala, že sa o téme rozprávala vo štvrtok (13. 7.) aj so šéfom polície.



Prezidentka už v stredu (12. 7.) uviedla, že vyjadrenia ministra považuje za nešťastné, najmä pokiaľ by malo ísť o politickú kontrolu vyšetrovania trestných činov.



Šimko minulý týždeň na sociálnej sieti hovoril o tom, že polícia patrí pod kontrolu politiky. Vysvetlil to tak, že nerozumie sloganu o rozviazaných rukách polície, podľa neho to neplatí absolútne. Dodal že nikto, ani minister či policajný prezident, nemôže mať úplne rozviazané ruky, keďže sú viazaní ústavou alebo zákonmi.



Šéf polície mal výhrady k ministrovým vyjadreniam, podľa medializovaných informácií pohrozil odchodom. Premiér Ľudovít Ódor mal o téme diskutovať s ministrom aj Hamranom. Rokoval aj so širším vedením polície, ktoré údajne tiež zvažuje odchod. Komunikáciu ministra vnútra formou statusov na sociálnej sieti nepovažuje za šťastný spôsob.



K prípadu sa vyjadrili aj niektoré politické strany. Smer-SD súhlasí so Šimkom, že polícia si nemôže robiť, čo chce. Tvrdí tiež, že minister by mal odvolať Hamrana z funkcie. Hnutie OĽANO a priatelia zase žiada odchod Šimka z funkcie ministra. Za ľudí tvrdí, že prezidentka by mala okamžite ukončiť chaos a rozvrat na ministerstve vnútra. "Vojna medzi ministrom vnútra a políciou, ako aj neprofesionálne zasahovanie ministra vnútra do práce polície je to, čo Slovensko potrebuje najmenej. Prezidentka by mala urobiť poriadok s dočasne povereným ministrom vnútra," vyhlásila v stanovisku šéfka Za ľudí Veronika Remišová.