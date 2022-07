Prezidentka sa s premiérom stretne v piatok dopoludnia

Bratislava 20. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) stretne v piatok (22. 7.) dopoludnia. Presný čas ešte musia dohodnúť. Uviedla to pre TASR počas výjazdového rokovania na Gemeri.



"Samozrejme, zaujíma ma jeho vnímanie koaličnej krízy z hľadiska perspektívy vlády," povedala hlava štátu. Podčiarkla potrebu fungovania štátu aj v časoch aktuálnych kríz, ktorým musíme čeliť. "Potrebujeme stabilitu v štáte," zdôraznila.



Doplnila, že s premiérom na stretnutiach vždy diskutujú o konkrétnych a praktických témach. "Z mojej strany sú to akoby podnety, na čo by sa mala exekutíva zamerať. Mnohé pochádzajú práve z takýchto výjazdov," uviedla počas návštevy regiónu.



Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako Národná rada (NR) SR prelomila veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.



SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia ich požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu. Šéf SaS Richard Sulík sa už v tejto súvislosti stretol s premiérom. Heger vyzval SaS, aby urobila krok späť. Obe strany ďalej trvajú na svojich stanoviskách, predčasné voľby nateraz odmietajú.