Prezidentka sa stretla s A. Van der Bellenom, hovorili aj o pandémii

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a rakúsky prezident Alexander Van der Bellen počas stretnutia na zámku v Pezinku 15. júla Foto: TASR Michal Svítok

Pezinok 15. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová privítala v stredu na neformálnom stretnutí na zámku Šimák v Pezinku rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena. Hlavy štátu diskutovali o pandémii nového koronavírusu a jej následkoch, ale aj o spoločnej priorite, ktorou je ochrana životného prostredia. Ako podotkol rakúsky prezident, pravdepodobne sa dočkáme vakcíny proti ochoreniu COVID-19, nie však proti klimatickým zmenám.Prezidentka pripomenula, že ide o prvú zahraničnú návštevu hlavy štátu na Slovensku po pandémii." poznamenala.Čaputová sa s Van der Bellenom rozprávala o aktuálnej situácii v oboch krajinách i zmenách, ktoré priniesla na Slovensko nová vláda. Témou bolo aj to, ako Slovensko zvládlo pandémiu a aké sú jej ekonomické a sociálne následky." načrtla prezidentka.Rakúsky prezident zablahoželal Slovensku k zvládnutiu koronakrízy. Podotkol však, že ešte nie je vyhraté. Vidno to podľa neho aj v Rakúsku, kde vznikajú nové ohniská nákazy. Zdôraznil dôležitosť spolupráce v rámci Európy, a to nielen v zdravotnej politike, ale aj v prípade hospodárskeho obnovenia a ochrany životného prostredia. Očakáva, že sa vyvinie vakcína proti COVID-19. "skonštatoval.