Prezidentka sa stretla s B. Kollárom, témou bola situácia v koalícii

Bratislava 9. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok prijala predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Témou stretnutia bola aktuálna situácia v koalícii. Prezidentka o tom informovala na sociálnej sieti.



Hlava štátu trvá na svojom pondelkovom (8. 3.) vyhlásení, informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Situácia na Slovensku je podľa nej mimoriadne vážna a je potrebné, aby vládna koalícia vyslala signál, že si to uvedomuje. "Sebareflexiu a mieru kritiky by mala byť schopná vláda vyvodiť aj voči sebe. Vzhľadom na to, že viaceré koaličné strany si nutnosť sebareflexie uvedomujú, dúfam, že k nej aj dôjde," skonštatovala prezidentka.



"Predseda parlamentu Boris Kollár chcel prioritne pani prezidentke odovzdať kyticu k Medzinárodnému dňu žien," priblížila pre TASR Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová s tým, že pre pondelkový pracovný program prezidentky museli stretnutie presunúť na utorok.



Napätie v koalícii vyvolal nákup vakcín Sputnik V, ktoré mal vyrokovať premiér Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou. Koaličné strany SaS a Za ľudí hovoria o rekonštrukcii vlády, pripúšťa ju aj Sme rodina. Koalícia má ďalej rokovať o svojom fungovaní. V stredu (10. 3.) má zasadať predsedníctvo Sme rodina, ako aj klub SaS.



V súvislosti s rekonštrukciou vlády sa spomína okrem výmeny premiéra aj zmena ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).