Prezidentka sa stretla s Kaliňákom, informoval ju o stave premiéra

Bratislava 20. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok stretla s podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Informoval ju o zdravotnom stave premiéra Roberta Fica (obaja Smer-SD). Hovorili tiež o plánovanom stretnutí lídrov politických strán a aktuálnej bezpečnostnej situácii na Slovensku. Uviedla to na sociálnej sieti.



"Podpredseda vlády Robert Kaliňák ma na dnešnom stretnutí informoval o zdravotnom stave premiéra Roberta Fica. Som rada, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje a úprimne mu želám skoré uzdravenie. Opätovne som ponúkla návštevu premiéra v nemocnici, plne však rešpektujem jeho vôľu a určenie času, ktorý bude na to vhodný," poznamenala hlava štátu.



S podpredsedom vlády hovorila aj o plánovanom stretnutí lídrov politických strán, ktoré iniciovala spolu so zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim. "Chápem, že situácia si vyžaduje viac času aj trpezlivosti. Dôležitejší než samotné stretnutie je jeho cieľ, a tým je upokojenie spoločnosti, o ktoré sa naďalej musíme snažiť rôznymi spôsobmi," skonštatovala.



Kaliňák informoval prezidentku aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Slovensku. Napätá situácia k nej podľa slov hlavy štátu nijako neprispieva. Doplnila, že preto je veľmi potrebné, aby každý pristupoval k svojej verejnej komunikácii ohľaduplne a s rešpektom.