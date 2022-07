Prezidentka sa stretla s Lengvarským k zvyšovaniu miezd zdravotníkov

Bratislava 1. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretla s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) k téme zvýšenia platov zdravotníkov. "Uistil ma, že na rokovacom stole už leží realistický plán so scenármi zvýšenia miezd, ako zdravotníkom v čase rastúcich životných nákladov pomôcť," uviedla na sociálnej sieti.



Lengvarský ešte v apríli avizoval, že platy zdravotníkov by sa mohli vyriešiť do konca júna. Do stanoveného termínu to chcel stihnúť aj minister financií Igor Matovič (OĽANO). Rokovania naďalej prebiehajú. Hlava štátu verí, že k dohode dôjde čoskoro.



Prezidentka sa na stretnutí informovala aj o prípravách rezortu na ďalšiu pandemickú vlnu ochorenia COVID-19 a poďakovala za prípravu zákona o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti, ktorú v stredu (29. 6.) schválil parlament. Víta aj rozhodnutie o financovaní výstavby nemocníc v Martine a na bratislavských Rázsochách.



"Rozhodnutie k plánu na stavbu dvoch nemocníc v Bratislave a Martine je dlho očakávaná, odkladaná, ale dobrá správa pre naše zdravotníctvo, v ktorom máme síce obetavý a kvalifikovaný personál, ale nie najmodernejšie nemocnice," uviedla. Podotkla, že súčasťou plánu je aj výstavba a rekonštrukcia ďalších menších nemocníc. "Mám radosť, že investičný dlh nášho zdravotníctva by sme mohli začať čoskoro splácať," doplnila.



Vláda v piatok rozhodla o tom, že z plánu obnovy sa bude financovať výstavba nemocníc na bratislavských Rázsochách a v Martine. Ďalšie výzvy na čerpanie zdrojov z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc má ohlásiť v septembri.