Prezidentka sa stretla s pápežom Františkom v Prezidentskom paláci

Na snímke pápež František a prezidentka SR Zuzana Čaputová počas privítacieho ceremoniálu v Prezidentskom paláci 13. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR

Prezidentka darovala pápežovi symbolické i praktické dary

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok ráno v Prezidentskom paláci stretla s pápežom Františkom. Svätý Otec pricestoval na Slovensko po osemnástich rokoch.Čaputová sa spoločne s pápežom presunula na stretnutie medzi štyrmi očami do zlatého salóna v Prezidentskom paláci. Prítomný tam bude aj tlmočník, pretože Čaputová bude počas schôdzky hovoriť v slovenskom jazyku a pápež v talianskom. Obvykle je na osobný rozhovor so Svätým Otcom vyhradených 15 minút, hlava štátu však dostala. Nasledovať bude stretnutie Svätého Otca s úzkou rodinou Čaputovej v Zelenom salóne Prezidentského paláca.Pápež spolu s prezidentkou vystúpia na stretnutí s príhovormi. Na podujatí, ktoré sa uskutoční po oficiálnom uvítacom ceremoniáli, sa zúčastní približne 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér politického a spoločenského života.Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta okrem Bratislavy aj do Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok darovala pápežovi Františkovi symbolický peceň chleba, ale aj med z Prezidentskej záhrady. Súčasťou jej darov sú tiež nabíjacie stanice pre elektromobily, ale aj medicínske vybavenie pre vatikánsky fond, ktorý pomáha v boji proti pandémii v najchudobnejších častiach sveta. Pápežovi ich prezentovala počas pondelkového stretnutia v Prezidentskom paláci.