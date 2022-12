Prezidentka sa stretla so slovenskými signatármi Charty 77

Bratislava 14. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v stredu stretla so slovenskými signatármi Charty 77, ktorí prijali jej pozvanie do prezidentského paláca. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti.



"Sú to ľudia, ktorí sa v dôležitých momentoch ich života zachovali statočne. Mali na výber: mohli ohnúť chrbát a podrobiť sa, alebo byť odvážni. Vybrali si odvahu a pevný morálny postoj, aj keď to znamenalo stratu osobného bezpečia a komfortu," vyhlásila Čaputová.



Poukázala na to, že mnohí zo signatárov neskôr čelili násiliu a vydieraniu zo strany Štátnej bezpečnosti alebo väzeniu. "Ich príbehy sú veľkou inšpiráciou aj pre ďalšie generácie vrátane mňa osobne," dodala.