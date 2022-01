Čaputová: Samosprávy majú byť partnerom štátu

Na snímke v popredí zľava predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozef Viskupič, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček počas novoročného prijatia zástupcov samospráv u prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci 17. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 17. januára (TASR) - Samosprávy by mali byť váženým partnerom štátu pri rozhodovaní o témach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas pondelkového prijatia zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia samosprávnych krajov SK8. Poukázala pritom na vysokú dôveryhodnosť samospráv. Počas pandémie podľa nej ukázali zodpovednosť a profesionalitu.Miestne samosprávy vníma prezidentka ako základný prvok demokratického systému.skonštatovala. Vyzdvihla úlohu samospráv pri boji s pandémiou, najmä ich neoceniteľný príspevok pri organizácii testovania a očkovania.Prezidentku mrzí, ak štát rozhoduje bez samospráv o témach, ktoré sa ich týkajú.vyhlásila. V súvislosti s tohtoročnými voľbami do orgánov samospráv si prezidentka želá, aby ich predstavitelia aj v predvolebnom období ukázali ochotu počúvať, schopnosť spolupracovať a odhodlanie konať.Predseda SK8 Jozef Viskupič pripomenul, že samosprávne kraje vlani oslávili 20 rokov fungovania. V minuloročnom pôsobení vyzdvihol najmä organizáciu veľkokapacitného, ale aj výjazdového očkovania proti ochoreniu COVID-19. Ide podľa neho o jeden z príkladov toho, že samosprávy sú dobre fungujúcim článkom slovenskej verejnej správy.zhodnotil.V roku 2022 bude podľa Viskupiča výzvou dokončenie prípravy čerpania európskych zdrojov tak, aby neprišlo k zopakovaniu chýb z minulosti.uviedol. Za výzvu označil aj ukončenie zásahov vlády a parlamentu do rozpočtov samospráv bez akejkoľvek konzultácie.dodal.Predseda ZMOS Branislav Tréger deklaroval, že združenie nikdy nebude šliapať po ľuďoch, bude počúvať, čo sa deje, bude sa riadiť vlastným úsudkom a nebude si cestu zľahčovať, skracovať ani podvádzať. Dodal, že len jednotná spoločnosť môže regiónom pomôcť.Prezident ÚMS Richard Rybníček zdôraznil, že predstavitelia samospráv nie sú úradníci, ale politickí predstavitelia štátu. Častokrát sa však na nich zabúda pri rokovacom stole.myslí si. Verí, že spolupráca s prezidentkou bude pokračovať aj v tomto roku. Poukázal na zákony predložené v parlamente, ktoré vzbudzujú u samospráv rozpaky a obavy.