Prezidentka: Samosprávy potrebujú počas pandémie čitateľné kroky štátu

Bratislava 27. augusta (TASR) - Samosprávy potrebujú, aby aj počas pandémie nového koronavírusu boli kroky štátu viac čitateľné a predvídateľné. Upozornila na to prezidentka Zuzana Čaputová po online diskusii s predstaviteľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja.



Poznamenala, že samosprávy sú zvyknuté riešiť nakoniec svoje problémy samy. Potrebujú aj, aby skúsenosti, ktoré v predchádzajúcich mesiacoch nabrali, nevyšli nazmar.



Reprezentanti samospráv prezidentke potvrdili výrazné výpadky príjmov. Vítajú aj možnosť bezúročnej pôžičky od štátu, no za vhodnejšiu formu pomoci považujú granty. "Upozorňujú tiež na potrebu lepšej komunikácie medzi štátom a samosprávami, aby mali včasné a presné informácie na prijímanie potrebných opatrení," povedala prezidentka.



Hlava štátu mala v týchto dňoch absolvovať výjazd do Nitrianskeho kraja, odložila ho však pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Podotkla, že sa chce správať zodpovedne a výjazd by považovala za nezodpovedný.