Prezidentka Severného Macedónska pricestovala na Slovensko
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Na Slovensko pricestovala v pondelok prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davkovová. Stretne sa s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) i podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom (Smer-SD). TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Hlava štátu ju prijme v utorok (2. 6.) v Prezidentskom paláci v Bratislave v rámci jej oficiálnej návštevy krajiny. Stretne sa aj s predsedom Národnej rady SR i vicepremiérom a ministrom obrany. Spoločne položia vence k pamätníku Brána slobody na Devíne, prezidentka Severného Macedónska navštívi tiež expozície v múzeu a galérii moderného umenia Danubiana a v Národnom osvetovom centre.
Návšteva prezidentky nadväzuje na dialóg, ktorý v hlavnom meste Skopje začal prezident SR ešte vlani v októbri. Cieľom je zintenzívnenie bilaterálnych vzťahov aj na základe vtedy podpísaného memoranda o hospodárskej spolupráci. Jej návšteva by tak mala posunúť spoluprácu medzi krajinami k praktickým výsledkom najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávania slovenských skúseností z integračného procesu.
„Pre Slovensko je jej prítomnosť príležitosťou potvrdiť, že Severné Macedónsko vnímame ako spojenca v NATO a partnera, ktorého európsku perspektívu dlhodobo podporujeme,“ odkázali z KP SR.
