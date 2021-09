Výročie útokov v USA si pripomenula aj prezidentka SR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v sobotu pripomenula tragické udalosti z 11. septembra 2001. Ako uviedla na sociálnej sieti, v tento deň smútime nad stratou, ktorá mnohým ľuďom spôsobila veľkú bolesť. Upozornila tiež na hrozbu terorizmu.



"Terorizmus zvíťazí, ak nebudeme schopní zostať tým, kým ako demokratické a slobodné spoločnosti sme," napísala.



V sobotu uplynulo 20 rokov od útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA.



Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center – WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Pri týchto teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne 6000 ľudí.