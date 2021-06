Prezidentka si uctila Pamätný deň obetí komunizmu na Slovensku

Bratislava 24. júna (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová si vo štvrtok pripomenula a uctila Pamätný deň obetí komunizmu na Slovensku. Pri pamätníku na Jakubovom námestí v Bratislave sa sa poklonila tým, ktorí boli neprávom prenasledovaní, väznení a mučení za postoje, ktoré neboli v súlade s oficiálnou štátnou ideológiou. Prezidentka to uviedla na sociálnej sieti.



Hlava štátu sa tiež stretla s pamätníkmi, ktorých sa prenasledovanie dotklo. "Porozprávali mi svoje životné príbehy. Jedného z nich väznili v uránových baniach v Jáchymove za to, že mal kontakt so zahraničím, iný dostal trest len preto, že jeho otca označili za kulaka, a ďalší bol väznený, lebo v túžbe po slobodnom svete sa pokúsil emigrovať. Mnohí boli prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie a ich deti nemohli študovať," priblížila Čaputová.



Zdôraznila tiež nevyhnutnosť pripomínania si minulosti, aby mala krajina budúcnosť.