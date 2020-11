Prezidentka si uctila pamiatku zavraždeného študenta Daniela Tupého

Bratislava 4. novembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v stredu uctila pamiatku zavraždeného študenta Daniela Tupého. Urobila tak položením kvetov k pamätníku obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Jeho pamiatku si uctil aj podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí).



„Násilná smrť Daniela Tupého poukázala na nárast neofašizmu a extrémizmu i na vtedajšiu neschopnosť polície dôsledne chrániť občanov pred brutalitou. Hoci sme odvtedy ako spoločnosť prešli kus cesty, nenávisť k inému názoru a presvedčeniu tu, bohužiaľ, stále zostáva,“ uviedla Čaputová na sociálnej sieti.



Hlava štátu pri tejto príležitosti poznamenala, že rodina študenta sa spravodlivosti zatiaľ nedočkala a trauma jeho blízkych aj po 15 rokoch stále trvá. „Verím, že tak ako v iných prípadoch z minulosti, aj v tomto nastane zmena a dôjde k usvedčeniu a potrestaniu páchateľov. Potrebujú to nielen Danielovi rodičia, ale potrebuje to celá naša spoločnosť,“ skonštatovala Čaputová.



K pamätníku položil kvety aj Šeliga. Vraždu Tupého označil za memento a tragický bod zlomu, ktorý nám musí neustále pripomínať tri veci. „Pátranie po vrahovi musí pokračovať, až kým ho nestihne spravodlivý trest. Musíme rázne odmietnuť nenávisť a násilie – o to viac, ak ide o činy s extrémistickým či kriminálnym pozadím,“ povedal Šeliga s tým, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby bolo Slovensko bezpečným miestom.



V stredu uplynulo 15 rokov od vraždy 21-ročného študenta Daniela Tupého. Jeden z najzávažnejších trestných činov, aké sa na Slovensku stali, nebol dosiaľ objasnený a nik zaň nebol potrestaný.



Skutok sa stal v piatok 4. novembra 2005 vo večerných hodinách. V Bratislave v parku na Tyršovom nábreží pri petržalskom brehu Dunaja zaútočila na študentov skupina maskovaných mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Podľa svedkov mal útok trvať asi minútu. Šiesti ľudia utrpeli zranenia, z toho jeden vážne. Vtedy len 21-ročný študent Daniel Tupý utrpel osem bodných rán, zraneniam podľahol.