Prezidentka si v piatok uctí obete nehody

Bratislava 14. novembra (TASR) – Program prezidentky SR Zuzany Čaputovej sa v piatok (15. 11.) z dôvodu štátneho smútku upraví. Ráno o 8.00 h si v Nitre na strednej odbornej škole techniky a služieb pripomenie pamiatku obetí tragickej dopravnej nehody. Vo štvrtok to potvrdil jej hovorca Martin Strižinec.



Prezidentka sa následne presunie aj na gymnázium v Nitre. "Spolu s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) sa presunú aj do obce Kolíňany, odkiaľ pochádza najviac obetí," povedal Strižinec.



Hovorca prezidentky uviedol, že telefonovala s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) a ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) a zaujímala sa o aktuálnu situáciu po stredajšej tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynulo 12 ľudí. "Zaujímala sa aj o stav zranených a zároveň sa poďakovala všetkým záchranným zložkám, teda policajtom, hasičom aj zdravotníkom, za ich profesionálny prístup," dodal.



Dvanásť obetí si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Slovensko si v piatok uctí obete nehody štátnym smútkom. Bude trvať od 8.00 do 20.00 h. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda na mimoriadnom rokovaní.