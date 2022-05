Prezidentka si výročie konca vojny pripomenula vo Zvolene

Zvolen 8. mája (TASR) - Spomíname si dnes na minulú udalosť, ale spomíname na ňu vo veľmi konkrétnom aktuálnom kontexte vojenského konfliktu, ktorý prebieha v susednej Ukrajine. Táto skutočnosť nám musí pripomínať, že mier nie je samozrejmosťou. Uviedla to v nedeľu prezidentka SR Zuzana Čaputová na vojenskom cintoríne vo Zvolene pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe.



"To, že vzdáme hold príslušníkom sovietskej armády, ktorí sa zaslúžili za naše oslobodenie, nie je možné chápať ako legitimizáciu vojnového konfliktu na Ukrajine. Dokonca by som povedala, že je to zrada voči všetkým obetiam, ktoré bojovali proti skutočnému a nie domnelému fašizmu," povedala Čaputová.



Prezidentka si Deň víťazstva nad fašizmom a 77. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe pripomenula položením venca k Pamätníku 2. československej paradesantnej brigády v Badíne a tiež položením vencov na Cintoríne padlých vojakov sovietskej armády a Ústrednom vojnovom cintoríne Kráľovskej rumunskej armády vo Zvolene.



Na ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene je pochovaných viac ako 17.600 príslušníkov sovietskej Červenej armády a viac ako 10.300 vojakov Kráľovskej rumunskej armády, ktorí v rokoch 1944 – 1945 zahynuli pri oslobodzovaní nášho územia. Cintoríny padlých sovietskych a rumunských vojakov sú národnými kultúrnymi pamiatkami SR.