Prezidentka si želá, aby bola rodina miestom bezpečia a lásky

Bratislava 15. mája (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby bola pre každého jeho rodina miestom bezpečia, lásky a opory. Uviedla to na svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti so sobotným Medzinárodným dňom rodiny.



"Ako spoločenstvo však musíme dosiahnuť, aby sme boli aj lepšou oporou pre každú jednu rodinu, akúkoľvek má podobu," povedala hlava štátu. Doplnila, že rodiny potrebujú najmä dostupné bývanie a istotu príjmov na dôstojný život.



Podľa nej rodiny potrebujú možnosť zladiť si súkromný a pracovný život a tiež rýchlu a účinnú sociálnu podporu v prípade, ak je rodina v ohrození. "To všetko musí byť naším spoločným cieľom," dodala prezidentka.