Čaputová: Šikanu na škole nedokážeme vytlačiť jednorazovými aktivitami

Bratislava 13. decembra (TASR) - Šikanu na škole nemožno vytlačiť jednorazovými aktivitami. Upozornila na to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou Alžbetou Štofkovou Dianovskou. Poznamenala, že problém sa týmto spôsobom rieši už dlho a je zjavné, že neúspešne.



"Priestor na šikanu znížime iba premyslenými dlhodobými krokmi, ktoré budú meniť celkovú atmosféru na škole, aby podporovala dôveru medzi žiakmi, učiteľmi aj rodičmi," upozornila.



Pripomenula, že šikana sa často deje cez prestávky. "Ak sa taký incident udeje, potrebné je najskôr venovať čas jeho riešeniu a až potom prejsť k učivu. Opäť by bolo dobré nájsť oficiálny časový priestor, ako boli kedysi napríklad triednické hodiny, ktoré by sa venovali tomu, čo sa deje v duši detí, ako sa v škole cítia, a nielen tomu, aký majú prospech," dodala.