Prezidentka: Šikovní a poctiví úradníci sú motorom nášho štátu

Bratislava 2. novembra (TASR) - Šikovní a poctiví úradníci sú motorom štátu. Často je to práve ich odhodlanie a práca, ktorá určuje, ako verejné služby fungujú a aká je naša skúsenosť so štátom. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti po tom, ako v Prezidentskom paláci prijala tohtoročných laureátov ocenenia Úradnícky čin roka.



"Prijala som tohtoročných laureátov, aby mi porozprávali o svojich projektoch. Víťazný projekt z Národnej banky Slovenska robí veľmi záslužnú prácu - pomáha zlepšiť finančnú gramotnosť vo vylúčených komunitách, ktoré to najviac potrebujú," doplnila hlava štátu.



Úradnícky čin roka organizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. Cieľom ocenenia je poukázať na príbehy úradníckych kolektívov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu verejných služieb na Slovensku.