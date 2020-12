Prezidentka: Situácia je vážna, aktuálne opatrenia nie sú postačujúce

Bratislava 15. decembra (TASR) - Situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je na Slovensku mimoriadne vážna. Opatrenia, ktoré máme, nie sú postačujúce. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovom stretnutí s odborníkmi. Ocenila návrh opatrení pandemickej komisie. Avizovala, že osobne podporí pred sviatkami také opatrenia vlády, ktoré budú mať podporu odbornej verejnosti a budú zodpovedať vážnosti situácie. Apelovala na politikov naprieč spektrom, aby obmedzili spory. Vyzvala ľudí na zodpovednosť a obmedzenie kontaktov pred Vianocami a počas nich. Rovnako vyzvala zamestnávateľov, aby svojim zamestnancom umožnili pracovať z domu.



"Situácia na Slovensku je mimoriadne závažná. Svedčí o tom nekontrolovateľný nárast počtu chorých a infikovaných osôb. Ale to, čo je kritické, je aj stav v nemocniciach, a teda poskytovanie zdravotnej starostlivosti, jednak covidovým pacientom, ale dochádza aj k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti voči iným pacientom. Je zrejmé, že opatrenia, ktoré momentálne máme, nie sú postačujúce," povedala. Zdôraznila potrebu zodpovednosti a sebadisciplíny. Ocenila aktívny postoj pandemickej komisie, ktorá minulý týždeň navrhla viacero opatrení. "Neviem, v akej podobe ich v stredu (16. 12.) schváli vláda, bola by som však veľmi rada, ak by mix odporúčaní a prijatých nariadení zodpovedal vážnosti situácie a mal podporu širokej vedeckej komunity," dodala.



Apelovala na všetky politické strany, aj opozičné, aby odložili spory. Hovorí o solidarite s pacientmi a lekármi. "Odmietanie opatrení alebo vyvolávanie občianskej neposlušnosti dnes nie je krokom voči vláde, ale voči lekárom, sestričkám a rodinám infikovaných," uviedla. Podotkla, že dôležité je i odmietnutie špekulácii, či vírus existuje a či opatrenia môžu pomôcť. Tvrdí, že treba rešpektovať vedecké poznatky a vypočuť hlasy lekárov. Pripomenula, že ich sviatky nebudú pokojné, pretože ich strávia v službe pri pacientoch. V záujme ochrany blízkych prezidentka vyzvala k obmedzeniu kontaktov na nevyhnutnú mieru. Stretnutia v uzavretých priestoroch označila za rizikové. Rovnako sa obrátila na zamestnávateľov, aby ľuďom umožnili prácu z domu a zamestnancov vyzvala, aby túto možnosť využili.



Epidemiologička Alexandra Bražinová predstavila desať bodov, odporúčaní z dielne iniciatívy slovenských vedcov a odborníkov. Sú to: Ži v buline - malej skupine ľudí v rámci rodiny a blízkych priateľov, s ktorými sa plánujete počas sviatkov stretávať; Dodržiavanie izolácie - pred stretnutím s blízkymi sa aspoň sedem dní izolovať, prípadne sa otestovať; Nos stále rúško; Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu mimo svojej bubliny; Používaj viac telefón; Separuj sa - obmedziť pobyt na miestach s množstvom ľudí; Dodržiavaj hygienu - umývanie rúk, dezinfekcia, pravidelné vetranie a pri strebnutiach mimo bubliny nepodávať ruky; Buď aktívny - pobyt v prírode; Izoluj sa pri príznakoch; Informuj blízkych. Zdôraznila, že nie je hanba sa infikovať, ale tajiť to.