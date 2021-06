Prezidentka: Situácia na Zemplíne je náročná

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas privítania občanmi mesta po príchode do Čiernej nad Tisou v rámci pracovného výjazdu na Zemplíne 18. júna 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová si preberá kvety od železničiara vo vestibule železničnej stanice pri prehliadke prekladiska v Čiernej nad Tisou v rámci pracovného výjazdu na Zemplín 18. júna 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava/Čierna nad Tisou 18. júna (TASR) - Situácia na Zemplíne je náročná. Pracovné príležitosti nie sú dostatočne veľké, aby dokázali uspokojiť záujem. Región dlhodobo čelí veľkej nezamestnanosti a ľudia sa musia vyrovnávať s ťažkou sociálnou situáciou. Prezidentka SR Zuzana Čaputová na to upozornila po piatkovom stretnutí s obyvateľmi a primátorkou Čiernej nad Tisou, ale aj zástupcami a zamestnancami Železničnej spoločnosti Cargo." skonštatovala Čaputová.Vyzdvihla statočnosť ľudí, ktorí zažívajú ťažkú sociálnu situáciu. Poukázala tiež na to, ako absurdne a paradoxne musia byť ich optikou vnímané hádky politikov v Bratislave.Prezidentka sa zaujímala aj o to, ako regiónu pomôcť. "" poznamenala s tým, že vzniknúť by mohlo vyše 1000 pracovných miest. Situáciu chce sledovať aj naďalej.Súčasťou piatkového programu prezidentky bolo aj položenie venca k pamätníku odvlečených na nútené práce v obci Malý Horeš. Jej regionálny výjazd na Zemplíne bude pokračovať aj v sobotu (19. 6.) v obci Borša, kde sa má stretnúť aj s prezidentom Maďarska Jánosom Áderom.