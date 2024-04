Prezidentka: Situácia ohľadom násilia na ženách je znepokojivá

Bratislava 4. apríla (TASR) - Situácia s poslednými prípadmi násilia na ženách je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej veľmi znepokojivá. Na sociálnej sieti poukázala na to, že za posledné týždne boli zaznamenané tri vraždy žien ich súčasnými alebo bývalými partnermi. Od začiatku roka bolo takto podľa nej evidovaných už päť vrážd a zabití žien, vrátane jedného pokusu.



Hlava štátu informovala, že vo štvrtok navštívila Intervenčné centrum pre obete domáceho násilia pre bratislavský kraj, kde spolu s odborníkmi riešili, ako takýmto tragédiám predchádzať.



Za veľmi potrebný považuje dôsledný a opakovaný odhad miery ohrozenia a rizika zabitia obetí pri domácom násilí zo strany všetkých inštitúcií zapojených do ochrany a pomoci. Kľúčové sú podľa nej jasné postupy pre prípady násilia, aby inštitúcie vedeli ako konať.



Pomôcť by podľa nej mohlo aj zriadenie medzisektorovej expertnej komisie na analýzu a preskúmavanie okolností, ktoré predchádzali úmrtiam žien, mužov aj detí v dôsledku domáceho násilia. "Aby sme dokázali lepšie hľadať slabé miesta ochrany a navrhovať zlepšenia, ako takýmto tragédiám predchádzať," dodala.



Pripomenula, že obete domáceho násilia môžu vyhľadať bezplatnú odbornú pomoc na non-stop linke 0800 212 212.