Prezidentka: Situácia okolo Trnku vznikla pre nedostatočnú koordináciu

Bratislava 22. januára (TASR) - Situácia v súvislosti s obvinením bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vznikla v dôsledku nedostatočnej koordinácie medzi políciou a prokuratúrou. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutiach s policajným prezidentom Milanom Lučanským a generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom. Obaja ju uistili, že vo všetkých podozreniach sa naďalej koná a vyšetruje.



"Som presvedčená, že v prípade takých spoločensky citlivých káuz, týkajúcich sa bývalého najvyššieho strážcu zákonnosti, musí efektívne fungovať spolupráca medzi vyšetrovateľom a dozorovým prokurátorom. Nemôže sa teda stať, že až pri vznesení obvinenia sa prejaví taký odlišný právny názor, ktorý vedie k zrušeniu obvinenia. Rovnako by sa nemalo stať, že takýto krok ostane bez náležitého vysvetlenia," skonštatovala prezidentka.



Hlava štátu podčiarkla, že zrušenie obvinenia voči Trnkovi neznamená koniec vyšetrovania. Podľa vlastných slov verí, že zásadnejší postup v tejto veci môže prispieť k posilneniu dôvery v spravodlivosť. Doplnila, že zodpovednosť polície a prokuratúry sa teda nemôže končiť vznesením alebo zrušením obvinenia. "Ich zodpovednosť sa končí až vtedy, keď aj v komunikácii s verejnosťou urobia všetko pre rozptýlenie legitímnych pochybností o ich postupe," zdôraznila.



Zdôraznila tiež, že v plnej miere rešpektuje nezávislosť vyšetrovania a mieru poskytnutia informácií nechala na policajnom prezidentovi a šéfovi prokuratúry. "Predmetom môjho záujmu bola skutočnosť, ktorá logicky vyplynula z minulotýždňových skutočností," vysvetlila a poukázala na zadržanie a následné prepustenie i zrušenie obvinenia voči Trnkovi.







Podľa jej slov nešlo o bežný kriminálny prípad. "Podľa nahrávok najvyšší predstaviteľ generálnej prokuratúry vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim jej poslaniu, napríklad aj nečinnosťou tam, kde sa aktivita generálneho prokurátora priamo vyžadovala," poznamenala prezidentka.



Lučanský súhlasí, že zlyhala koordinácia medzi vyšetrovateľom a dozorovým prokurátorom. Podľa jeho slov to však nemení nič na veci, že vyšetrovateľ postupoval v zmysle Trestného poriadku a podľa svojho najlepšieho presvedčenia.



Postup dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v tejto súvislosti označil Čižnár za zákonný. Vecou sa však prokuratúra podľa jeho slov naďalej zaoberá. "Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa dnes na pôde Generálnej prokuratúry SR stretol s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Témou rozhovoru bol medializovaný prípad D. T. Generálny prokurátor SR poskytol pani prezidentke informácie v zákonnom rozsahu," uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.



Trnku zadržala NAKA minulý týždeň v jeho dome v Hamuliakove. Obvinila ho z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie sa malo týkať tajného videa, na ktorom sa Trnka rozpráva s vtedajším ministrom financií Jánom Počiatkom o kauze Lemikon.



Na druhý deň po zadržaní sa Trnka dostal na slobodu. Prepustenie nariadil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevidel dôvod na jeho stíhanie.