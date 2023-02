Prezidentka: Situácia si žiada skorší termín predčasných volieb

Bratislava 16. februára (TASR) - Súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb. Vo štvrtok to pre TASR uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Dianie v parlamente pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných," skonštatovala hlava štátu. Obracia sa zároveň na politických lídrov, aby sa postarali o nápravu.



Predčasné parlamentné voľby sa majú konať 30. septembra. V posledný januárový deň o tom rozhodli poslanci Národnej rady SR.



Opozícia žiadala skorší, májový, respektíve júnový termín volieb, za konanie volieb do konca prvej polovice roka sa najskôr prihovárala aj prezidentka. Bola však ochotná akceptovať aj septembrový termín, ak by bol jediným, na ktorom by sa našiel potrebný konsenzus a hlasy v parlamente.



Hlasy o konaní volieb v skoršom termíne ako na konci septembra však neutíchajú, v stredu (15. 2.) ho označili za potrebný aj bývalí prezidenti SR.



S návrhom na konanie volieb 24. júna iniciovala mimoriadnu schôdzu strana Smer-SD. Rokovanie sa má začať popoludní.