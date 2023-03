Prezidentka: Sloboda sa stala opäť ohrozenou hodnotou

Bratislava 24. marca (TASR) - Sloboda sa stala v súčasnosti opäť ohrozenou hodnotou. Poukázala na to prezidentka SR Zuzana Čaputová počas piatkového príhovoru k 35. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave s tým, že mnohí sa tejto hodnoty dobrovoľne zriekajú.



"Dnes sa však ťažko vybojovaná a obeťami vykúpená sloboda stala opäť ohrozenou hodnotou," uviedla prezidentka. Priblížila, že ľudia podporujú režimy a politikov s autoritárskymi sklonmi. "Často tiež podliehajú pokušeniu obmedzovať práva iných z obavy, aby neboli ohrozené ich vlastné práva a slobody," podotkla.



Účastníci manifestácie a aktéri novembra 1989 podľa hlavy štátu verili v zodpovednú slobodu pre všetkých. "Cieľ uchrániť si túto slobodu sa dnes po 35 rokoch od Sviečkovej manifestácie ukazuje, ako mimoriadne dôležitý," doplnila.



Vojna za hranicami a inflácia sú podľa nej zdrojom obáv a neistoty. "Ktorá nás rozdeľuje a rozbíja jemné tkanivo vzájomnej dôvery," podotkla s tým, že sklamania a dezilúzie tu budú vždy a sú súčasťou pravdy. Nesmú sa však podľa jej slov stať dôvodom pravdu rozpustiť vo falošnej istote ochrany, bezpečia a pokoja na úkor demokracie.



"Sviečková manifestácia potvrdila, že sa pravda nedá utopiť vodnými delami, ubiť do bezvedomia, zavrieť za mreže. Nedá sa zastrašiť a ani podplatiť," uviedla prezidentka. Priblížila, že sa na nej zúčastnili tisíce ľudí, ktorí v pokoji, tichosti, so sviečkou v ruke a modlitbou povedali nie utláčaniu ľudských práv a slobôd. "Rozhodli sa verejne vysloviť svoj názor v čase, keď komunistická moc podobné aktivity kruto trestala," spresnila.