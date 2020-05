Prezidentka: Slobodné šírenie informácií je pre demokraciu nevyhnutné

Bratislava 3. mája (TASR) - Pre demokraciu je životne nevyhnutné, aby sa v nej mohli slobodne šíriť informácie, myšlienky a názory. Na sociálnej sieti to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače.



"Táto sloboda je dôležitá pre každého občana demokratického a právneho štátu, ale pre novinárov je to najdôležitejšie právo, lebo bez možnosti slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie by sa z ich povolania stalo nedôstojné zamestnanie," uviedla hlava štátu.



Novinárom sa Čaputová poďakovala za ich prácu v záujme toho, aby bola verejnosť informovaná a to aj o veciach, o ktorých mnohí nechceli a nechcú nič vedieť.



Prezidentka zároveň dôrazne odmieta všetky verbálne a fyzické útoky, zastrašovanie a šikanu, ktorým čelia mnohí novinári v súvislosti so svojou prácou.