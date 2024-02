Z. Čaputová: Slováci v USA a Kanade sledujú situáciu na Slovensku

San Francisco/Bratislava 2. februára (TASR) - Slováci v USA a Kanade sledujú situáciu na Slovensku. Prezidentky Zuzany Čaputovej sa pýtajú na postoj vlády k Ukrajine aj na zmeny v oblasti právneho štátu. Hlava štátu to pre médiá uviedla na svojej zahraničnej pracovnej ceste v USA.



"Vnímajú a reflektujú aj to, že ľudia pokojným a slušným spôsobom protestujú v uliciach, čo vnímajú ako zrelý prejav demokracie," povedala prezidentka.



Tisíce ľudí po celom Slovensku sa opäť zišli na protivládnych protestoch proti zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a zmenám v Trestnom zákone. Najviac ich prišlo v Bratislave a Košiciach. Organizovali ich opozičné parlamentné subjekty Progresívne Slovensko, SaS a KDH. V niektorých mestách sa konali aj občianske protesty. Proti krokom vlády vyšli Slováci do ulíc aj v zahraničí.