Prezidentka: Slovensko musí mať navonok jednotnú zahraničnú politiku

Bratislava 27. júna (TASR) - Zahraničná politika Slovenska na úrovni najvyšších ústavných činiteľov má byť jednotná. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po tom, čo s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS) a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) podpísali na Bratislavskom hrade deklaráciu o proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska.



"Považujem za veľmi dôležité a absolútne nevyhnutné, aby malo Slovensko navonok jednotnú zahraničnú politiku. Aby sa odstránili pochybnosti o tom, kam smeruje naša zahraničná politika a jej priority. Je v najlepšom zaujme SR, aby sme doma aj v zahraničí hovorili jedným a hodnotovo zrozumiteľným jazykom," uviedla Čaputová.



"Dnes spolu jednoznačne deklarujeme, že najlepším miestom pre Slovenskú republiku je EÚ, jednotná, silná a chránená," uviedol šéf parlamentu Danko. Únia podľa jeho slov dnes nemá inú alternatívu. "Tou najlepšou alternatívou z hľadiska kolektívnej bezpečnosti je NATO," doplnil Danko. Napriek tomu, že Slovensko patrí do EÚ, Danko zdôrazňuje, že svet má štyri svetové strany. "So všetkými treba viesť dialóg," podotkol.



Aj podľa premiéra Petra Pellegriniho je potrebné posilňovať široký politický koncenzus a vysielať občanom jednoznačný signál o geopolitickej príslušnosti Slovenska. "Je to naliehavejšie o to viac, že rast populizmu a extrémizmu ide ruka v ruke s dezinformačnými kampaňmi namierenými proti základom fungovania demokratickej spoločnosti," povedal Pellegrini.



Zdôraznil, že Slovensko je dnes pevne integrované vo všetkých formách európskej spolupráce a nechce v Európe umelé deliace čiary, ktoré by boli v rozpore s myšlienkou európskej integrácie. Deklaroval záujem pracovať pre záujmy občanov SR.



Prezidentka oznámila A. Lukašenkovi, že A. Dankove pozvanie nešlo z jej úrovne



Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, že pozvanie na oslavy SNP, ktoré mu počas svojej návštevy adresoval predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), nie je z prezidentskej úrovne. Novinárom to povedala vo štvrtok po podpísaní spoločného vyhlásenia troch najvyšších ústavných činiteľov k zahraničnopolitickej orientácii SR.



"Prezidenta by mal pozvať prezident republiky," vysvetlila Čaputová, ktorá verí, že jej oznámenie bude pre Lukašenka jasným signálom. Dodala, že na oslavy SNP nepozývala ani hlavy štátov krajín, ktoré navštívila v rámci svojich úvodných návštev. Na otázku, či sa osláv zúčastní, aj ak by prišiel Lukašenko, odpovedala, že sa určite zúčastní a nebude riešiť hypotetické otázky.



Prezidentka tiež uviedla, že svoj postoj vysvetlila aj predsedovi Národnej rady SR. Ten pozval bieloruskú delegáciu na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania počas svojej návštevy Bieloruska začiatkom júna.