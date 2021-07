Prezidentka: Slovensko stratilo jednu z najvýraznejších osobností

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovensko stratilo jednu z najvýraznejších osobností kultúrneho a verejného života. V reakcii na nedeľňajšie úmrtie Milana Lasicu to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Hlava štátu zdôraznila, že dielo tohto slovenského humoristu, dramatika, prozaika, textára, herca, režiséra, moderátora a speváka bude patriť do zlatého fondu slovenského umenia.



"Keď zomrie niekto, kto sa nás svojím životom dotýkal, mám pocit, akoby sa na chvíľu zastavil čas a svet už nebude taký istý. Bude v ňom niečo významné chýbať," uviedla Čaputová, pričom poukázala na Lasicov nenapodobiteľný humor a esprit spojený s hlbokou ľudskou múdrosťou.



Rovnako pripomenula, že to, na čo majú najúspešnejší komici sveta celé tímy spolupracovníkov, Lasica dokázal vytvoriť v spolupráci s Júliusom Satinským a aj sám. Podľa prezidentky mal dar ako nikto iný hovoriť a robiť správne veci tým najlepším a najzábavnejším spôsobom a svojím umením prinášal ľuďom radosť.



"Prinášal ju doslova do poslednej chvíle, pretože sa jeho život ukončil tam, kde strávil viac ako šesť úžasných desaťročí – na javisku svojho milovaného divadla," dodala prezidentka.