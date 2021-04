Prezidentka: Slovenský štát posielal vlastných občanov na smrť

Bratislava 4. apríla (TASR) - Slovenský štát posielal vlastných občanov na smrť alebo ťažké práce len pre ich príslušnosť k menšine. Pri príležitosti 76. výročia oslobodenia Bratislavy to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá si spolu s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom toto výročie pripomenula položením venca k Pamätníku víťazstva.



Hlava štátu pripomenula, že hlavné mesto Slovenska bolo oslobodené krátko pred koncom druhej svetovej vojny. "Najväčší podiel na oslobodení mesta mali príslušníci Červenej armády, a tiež rumunskí vojaci," zdôraznila.



Rovnako poukázala na to, že posledný transport politických väzňov do koncentračného tábora v rakúskom Mauthausene bol z Bratislavy vypravený krátko pred jej oslobodením, 31. marca 1945.



"Nacizmus porazil až spoločný postup vojsk štátov protihitlerovskej koalície a vojakov rôznych národností. Som vďačná za hrdinstvo všetkých ľudí, ktorí podstúpili tie najväčšie obete pre naše oslobodenie," uzavrela prezidentka.