Prezidentka: Sme povinní odhaľovať príslušníkov zločineckej ideológie

Bratislava 8. mája (TASR) - Ako spoločnosť sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa skryto či cez symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či utrpenie desiatkam miliónov ľudí. Pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny to v príhovore počas galaprogramu v RTVS vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Bolo by podľa nej znevážením obetí a odkazu vojnových generácií, keby sme ľahostajne tolerovali netolerantnosť.



Prezidentka považuje za veľmi znepokojujúce, že sú ľudia a skupiny, ktoré s nacizmom a fašizmom aj po toľkých desaťročiach od ich porážky sympatizujú a vydávajú to za právo na názor. "Ako spoločnosť sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa hoc aj skryto a cez rôzne symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či utrpenie desiatkam miliónov ľudí," povedala s tým, že nesmieme nikdy dopustiť, aby sa história opakovala.



Hlava štátu počas príhovoru pripomenula, že vojnové generácie za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia zachránili svet. "Zachránili pre nás svet, ktorý garantuje neodňateľné práva a slobody, garantuje demokraciu a právny štát. Za toto všetko nikdy nebudeme môcť byť našim dedom a pradedom dostatočne vďační," poznamenala. Doplnila, že Slovenským národným povstaním sme sa na správnej strane aj my zapojili do zápasu za záchranu sveta.



Slovenská republika ako slobodný a suverénny štát existuje podľa Čaputovej iba vďaka tomu, že fašizmus bol porazený. "Na túto pravdu nesmieme zabudnúť a má zmysel si ju pripomínať aj po trištvrte storočí," pripomenula.



Prezidentka poukázala, že Deň víťazstva nad fašizmom oslavujeme v čase, keď svet opäť čelí globálnej hrozbe. Tak ako vojnové generácie spojili sily vo veľkej protihitlerovskej koalícii, aj dnes podľa Čaputovej potrebujeme vytvoriť celosvetovú koalíciu proti pandémii a z nej vyplývajúcemu ekonomickému a sociálnemu úpadku. "Naša republika sa musí opäť stať aktívnou súčasťou takejto koalície, aby sme znovu boli na správnej strane dejín," dodala hlava štátu.