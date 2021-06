Čaputová: Smer nemá dôvod na obavy, ak verí, že referendum je ústavné

Na archívnej snímke uprostred predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 27. júna (TASR) - Smer-SD by nemal mať dôvod na obavy z výkladu Ústavného súdu (ÚS) SR, ak je presvedčený, že referendová otázka o konaní sa predčasných volieb je v súlade s ústavou. Uviedol to pre TASR v mene hlavy štátu jej hovorca Martin Strižinec." povedal Strižinec.Predseda Smeru-SD Robert Fico poznamenal, že ak ÚS skonštatuje, že referendová otázka je protiústavná, politickú zodpovednosť za nevyhlásenie referenda bude niesť prezidentka. Strižinec reagoval, že tento výrok môže znamenať len ústavnú neznalosť alebo účelové prekrúcanie faktov. "" podotkol.ÚS dostal 13. mája podanie od prezidentky, ktorá požiadala o posúdenie ústavnosti predmetu navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia. Na rozhodnutie má 60 dní. Fico na tlačovej konferencii uviedol, že hlava štátu chcela týmto krokom pomôcť vládnej koalícii. V jej vyjadreniach vo veci referenda vníma schizofréniu.Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo vyše 585.000 ľudí. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridali sa aj SNS, Socialisti.sk a ďalšie organizácie.