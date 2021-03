Prezidentka verí, že príde k sebareflexii vlády

Bratislava 8. marca (TASR) - Situácia na Slovensku je mimoriadne vážna nielen pre pandemickú situáciu a je potrebné, aby vláda vyslala signál, že si to uvedomuje. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v pondelok. Sebareflexiu a mieru kritiky by mala byť podľa nej schopná vláda vyvodiť aj voči sebe.



"Vzhľadom na to, že viaceré koaličné strany si nutnosť sebareflexie uvedomujú, dúfam, že k nej aj dôjde," podotkla Čaputová. Ako však hovorí, prípadné zmeny sú iba na rozhodnutí vlády či parlamentu. "Moje kompetencie tam nesiahajú," poznamenala.



V koalícii sa minulý týždeň vystupňovalo napätie. Rekonštrukciu vlády spomínajú SaS a Za ľudí, pripúšťa ju aj Sme rodina. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní. V stredu (10. 3.) má o situácii rokovať predsedníctvo Sme rodina.



Prezidentka: Spôsob registrácie na očkovanie je nedôstojný



Spôsob registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je nedôstojný, myslí si prezidentka SR Zuzana Čaputová. Verí, že náprava tohto stavu je otázkou hodín, nie dní. Nový systém by mal byť podľa nej priateľskejší k používateľom, dôstojnejší a mal by dať šancu na registráciu každému seniorovi.



"Je to zúfalá súťaž detí (...) o záchranu svojho rodiča a táto súťaž je veľmi nedôstojná," skonštatovala hlava štátu v pondelok. Ako podotkla, sama sa snažila zaregistrovať svoju mamu, no kým vyplnila všetky údaje, miesta už boli obsadené.