Prezidentka: SR by bez nasadenia ozbrojených síl pandémiu nezvládla

Bratislava 4. mája (TASR) – Slovenská republika by bez nasadenia ozbrojených síl pandemickú situáciu nemohla zvládnuť. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas utorkovej ceremónie v Prezidentskom paláci, na ktorej udelila ôsmim vojakom medaily za statočnosť. Ocenila tak vojenských zdravotníkov a nezdravotníkov za ich výnimočnú službu počas krízovej situácie.



„Rozšírili ste kľúčové kapacity štátu. Dlhé mesiace ste slúžili ako zdravotníci, telefonisti, vodiči či strážcovia poriadku," vyzdvihla prezidentka, ktorá je zároveň hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl (OS) SR. Svoje povinnosti v čase pandémie podľa nej vojaci plnili príkladne. „Mimoriadnym spôsobom ste pomohli krajine v mimoriadnej situácii," vyhlásila. Ocenila tiež vysokú dôveru občanov v OS SR. Účastníci ceremónie si minútou ticha pripomenuli tiež obete ochorenia COVID-19 z radov príslušníkov a zamestnancov ozbrojených síl.



„Dnešné ocenenia sú symbolom poďakovania a úcty všetkým profesionálnym vojakom a vojačkám, ktorí už od vypuknutia pandémie dennodenne plnili rôzne úlohy, aby tak uľahčili prácu nielen policajnému zboru, ťažko skúšanému zdravotníckemu personálu a ďalším, ktorých úloha v zvládaní tohto boja bola a je naozaj kľúčová," skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Potvrdilo sa podľa neho, že vojaci sú tu pre ľudí nepretržite.



Prezidentka ocenila ôsmich príslušníkov OS SR. Čatár Marek Sovský sa aj napriek služobnému zaradeniu dobrovoľne prihlásil do prípravy sanitárov v núdzovom stave. Práve túto kvalifikáciu využil počas nasadenia na covidových oddeleniach nemocnice v Ružomberku, v Nitre a v Žiari nad Hronom. Kurz sanitárov v núdzovom stave absolvoval aj slobodník Juraj Černota, ktorý bol taktiež nasadený v rôznych covidových oddeleniach. Ocenený bol aj vojenský zdravotník rotmajster Pavol Janešík a rotná Ivana Kováčová, ktorí absolvovali osem dvojtýždňových rotácií na infekčnej klinike ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.



Ocenenie si prevzala aj slobodníčka Patrícia Kuchárová, ktorá bola opakovane nasadzovaná pri trasovaní a dohľadávaní prípadov v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves. Okrem toho bola súčasťou spoločných zmiešaných hliadok s policajným zborom. Práve počas tejto služby v obci Lada zachránila život mužovi, ktorý sa pokúšal spáchať samovraždu na železničnom koľajisku v obci.



Za podiel na príprave, plánovaní a následne aj riadení operácie Spoločná zodpovednosť si medailu prevzal jeden príslušník Síl pre špeciálne operácie. Ocenený brigádny generál Ladislav Dovhun bol krátko po prevzatí funkcie náčelníka štábu Vzdušných síl OS SR určený v rámci operácie Spoločná zodpovednosť na pozíciu zástupcu veliteľa Spoločného operačného zoskupenia. Aktívnym a novátorským prístupom k riešeniu úloh stojacich pred Spoločným operačným zoskupením prispel k úspešnému priebehu operácie. Ocenený bol tiež čatár Peter Pápež, mladší zdravotník Čestnej stráže prezidenta SR.



Na slávnostnom ocenení sa zúčastnili aj minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.