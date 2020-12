Prezidentka SR Čaputová prijala športovcov ŠOS, témou bola inklúzia

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Inklúzia by mohla situáciu vyriešiť a aj o tomto sa prezidentka SR Zuzana Čaputová zhovárala s národnou riaditeľkou Špeciálnych olympiád Slovenska (ŠOS) Evou Gažovou. Hlava štátu spolu s ňou so štvrtok prijala pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím športovcov - ambasádorov ŠOS.







Na audiencii sa zúčastnili cyklista Michal Štubňa, plavec Peter Išpold, moderná gymnastka Gizela Billíková, jazdec na koni Filip Graňo a plavkyňa Vanda Kračunová. Išpold prezidentke prečítal deklaráciu inklúzie za športovcov a poďakoval za prijatie. "Je mi cťou vidieť vás osobne. Som na vás hrdá a ďakujem za skvelú reprezentáciu Slovenska. Víťazstvo je dôležité, ale ešte dôležitejšie je odvážne sa popasovať s prekážkami, ktoré nám do cesty postavil osud. Svet vnímame inak, no chuť víťaziť máme rovnakú. To je motto špeciálnych olympiád. A aj preto by mali mať pri športovaní rovnakú šancu. Dnešný deň ma vedie k úvahám o potrebe vytvoriť priestor pre začlenenie ľudí so zdravotným znevýhodnením tak, aby každý mohol žiť dôstojný život. Musíme pre to ako spoločnosť urobiť viac. Som rada, že vy ste dôkazom toho, že bariéry, ktoré by vás oddelili od možnosti športovať, neexistujú," uviedla prezidentka vo svojom príhovore.



Slovenskí športovci na špeciálnej olympiáde v Abú Zabí získali v roku 2019 až 35 medailí v rôznych disciplínach. Pre Gažovú je štvrtková audiencia dôležitý krok k cieľu, o ktorý sa ŠOS snažia: "Pre nás znamená prijatie u pani prezidentky veľmi veľa. Špeciálne olympiády Slovensko sa snažia o propagáciu potreby inklúzie a gesto pani prezidentky je pre nás veľký krok vpred na našej ceste. My si to veľmi vážime a je to pre nás neskutočná česť. Pre začlenenie týchto športovcov do spoločnosti je to naozaj veľký krok."



Slovenskí športovci so zdravotným znevýhodnením sa v nasledujúcich dňoch budú pripravovať na domáci vrchol sezóny a potom aj na ďalšiu svetovú konfrontáciu. "Najbližšie nás vo februári na domácej pôde čakajú zimné majstrovstvá Slovenska v piatich športoch. Ide o zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie a snežnice. Budúci rok sa budeme pripravovať na Svetové hry špeciálnych olympiád, ktoré budú v januári 2022 v Kazani. Budeme sa snažiť uspieť tak, ako a nám to podarilo v Abú Zabí," povedala pre TASR Gažová.