PREZIDENTKA: SR JE PRIPRAVENÁ POMÔCŤ PRI UKONČENÍ KONFLIKTU

I. Korčok: Slovensko tlmočilo Rusku ostrý protest

Na snímke minister zachraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas tlačovej konferencie po skončení mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR 24. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Premiér vyzval ľudí, aby nepodliehali dezinformáciám a zachovali pokoj

Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger počas tlačovej konferencie po skončení mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR 24. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

J. Naď: Považujeme za nepravdepodobné, že by Rusko napadlo SR

Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď počas tlačovej konferencie po skončení mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR 24. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 24. februára (TASR) - So spojencami v NATO a Európskej únii je Slovenská republika pripravená poskytnúť pomoc na ukončenie konfliktu na Ukrajine a na ochranu ľudských životov. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová po zasadaní Bezpečnostnej rady SR. Bezpečnosť Slovenska podľa nej momentálne nie je ohrozená.Na tlačovej konferencii tiež uviedla, že slovenská sloboda a zvrchovanosť sú v napätej situácii v súvislosti s Ukrajinou chránené spojencami NATO a Európskej únie. Skonštatovala, že je v záujme Slovenska byť pevnou súčasťou zväzku, v ktorom si členovia bezpečnosť navzájom garantujú.Hlava štátu vyzvala na zachovanie pokoja. Hoci je ozbrojený konflikt v blízkosti hraníc Slovenska, naša územná celistvosť podľa nej nie je v priamom ohrození.Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa prezidentky vydal cestou priamej agresie, zaútočil na slabšieho, ktorého jediným previnením je, že chcel žiť mierovo. Putinov krok sa nedá podľa prezidentky žiadnymi slovami ospravedlniť. "" povedala.Ukrajina má podľa nej plné právo brániť sa, brániť svoje právo existovať ako štát a slobodne rozhodovať o svojom osude. Zároveň odsúdila ostrú agresiu a odkázala, že stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude.Slovensko tlmočilo Rusku pre situáciu na Ukrajine ostrý protest. Oznámil to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS) s tým, že si ráno predvolali ruského veľvyslanca Igora Bratčikova, ktorému takéto stanovisko SR oznámili. Útok považuje rezort diplomacie za nevyprovokovaný, neopodstatnený a neoprávnený." zdôraznil rezort diplomacie.Minister potvrdil, že sa zvažuje aj vyhostenie ruského veľvyslanca, pred rokovaním v Bruseli však o tom zatiaľ bližšie hovoriť nechcel. "," vyhlásil Korčok. K situácii sa podľa neho treba jasne vyjadriť a povedať "". Nastolenie mieru v 21. storočí je podľa neho nevyhnutnosťou.Ministerstvo opätovne pripomenulo, že Ruská federácia v konečnom dôsledku ponesie za hrubé použitie sily a za vzniknutú situáciu vážne dôsledky. Vyzvalo, aby Ruská federácia rešpektovala humanitárne právo a umožnila humanitárny prístup všetkým ľuďom v núdzi.Rezort diplomacie zároveň odsúdil ozbrojený útok ozbrojených síl Ruskej federácie voči Ukrajine ako hrubé porušenie medzinárodného práva a suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Podotkol, že ide nielen o najzávažnejšie porušenie medzinárodného práva, ale aj viacerých medzinárodných dokumentov, ktorých signatárom je aj Ruská federácia. Ministerstvo v tejto súvislosti vyjadrilo hlboké sklamanie z krokov krajiny, ktorá má ako zakladajúci člen Organizácie Spojených národov, a navyše aktuálne predsednícka krajina Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov osobitnú zodpovednosť za stabilitu a mier vo svete.Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) vyzval ľudí, aby nepodliehali dezinformáciám a zachovali pokoj a chladnú hlavu. Uviedol to po štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Povedal, že naše ozbrojené sily a polícia aj v tejto výnimočnej situácii budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie." uviedol Heger. Podľa neho tí, ktorí utekajú pred vojnou, si podľa medzinárodných zákonov zaslúžia našu pomoc. "," povedal.Heger uviedol, že je potrebné v tejto náročnej situácii nenechať sa vyprovokovať a nepodliehať dezinformáciám. "" dodal.Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Predpokladá, že by si Rusko nedovolilo narušiť územie NATO v žiadnej z krajín východnej hranice vrátane SR. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že vláda sa však pripravuje na všetky scenáre.